Верховный суд России признал батальон «Азов» террористической организацией

Верховный суд России удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о признании украинского воинского подразделения «Азов»* террористической организацией и запретил его на территории России. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Суд решил: исковое заявление генерального прокурора РФ удовлетворить», — говорится в судебном решении.

Решение о признании «Азова»* террористической организацией вступает в силу немедленно.

Первое заседание Верховного суда по иску Генеральной прокуратуры прошло 26 мая. Ведомство просило признать «Азов»*, известный также как батальон «Азов»* и полк «Азов»*, террористической организацией и запретить его деятельность на территории России. Окончательное рассмотрение иска несколько раз переносили.

Боевики украинского националистического батальона «Азов»* стали фигурантами ряда уголовных дел, заведенных российскими следователями. Их подозревали в причастности к убийствам и пыткам мирных жителей Донбасса.

После признания батальона террористической организацией участников «Азова»* могут привлечь как пособников и участников запрещенной группировки. Максимальное наказание предусматривает до 20 лет лишения свободы.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.