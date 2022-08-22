Убийца Дарьи Дугиной, предположительно, служила в националистическом полку «Азов»

Исполнительница убийства российской журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк (в девичестве Шабан) оказалась военнослужащей Нацгвардии Украины и, предположительно, националистического полка «Азов»*. Об этом сообщили на сайте «НемеZида», где собирают информацию об участниках террористических группировок и формирований.

Хакерская группировка RaHDit («Злые русские хакеры») обнаружила и опубликовала удостоверение Нацгвардии Украины полковника Вовк-Шабан.

«Еще 13 апреля мы занесли на сайт Наталью Вовк, в девичестве Шабан, — исполнителя теракта, в котором погибла Дарья Дугина. Военнослужащая националистического полка „Азов“*», — передало сообщение хакеров РИА «Новости».

По имеющимся данным, Наталья Шабан родилась 16 мая 1979 года в Мариуполе.

Дарья Дугина погибла 20 августа вечером в результате подрыва машины, в которой она находилась. По информации от правоохранительных органов, взрывное устройство активировали дистанционно. Все произошло на Можайском шоссе в Московской области, неподалеку от поселка Большие Вяземы.

Дугиной было 29 лет, она — дочь известного философа и общественного деятеля Александра Дугина.

Федеральная служба безопасности России сообщила, что дело об убийстве политолога и журналиста Дарьи Дугиной раскрыто. За ним стоят украинские спецслужбы.

Исполнителем преступления оказалась 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк. Она приехала в Россию 23 июля вместе с 12-летней дочкой Софией Ш. Вовк арендовала квартиру в московском доме, где жила Дугина. Для слежки за ней использовали машину Mini Cooper. На авто трижды меняли номера — использовали номерные знаки Украины, ДНР, Казахстана.

Автомобиль, на котором следили за Дарьей Дугиной перед убийством, нашли на интернет-барахолке. У продавца такая же фамилия, что и у дочери предполагаемой исполнительницы убийства.

Прощание с Дарьей Дугиной назначили на 23 августа, оно пройдет в телецентре «Останкино». Президент России Владимир Путин направил соболезнования семье погибшей журналистки. Он назвал убийство Дугиной подлым и жестоким преступлением.

* Националистический полк «Азов» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.