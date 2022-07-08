Хакеры опубликовали вторую часть компромата на сотрудников украинской разведки

Участники хакерской группировки RaHDit выложили в общий доступ данные 2500 сотрудников Главного управления разведки Украины. Это вторая часть компромата на украинских разведчиков и связанных с ним лиц, сообщило РИА «Новости».

На сайте «Немезида» появились досье с фотографиями и личными данными на 2500 сотрудников Главного управления разведки Украины, их родственников, а также сожителей и людей, которые получали деньги со счетов ведомства.

Выяснилось, что на украинскую разведку работают, в том числе, люди, имеющие судимость за разбои, квартирные кражи, незаконный оборот оружия и наркотиков, изнасилования и другие преступления. Кроме того, некоторые специалисты ГУР страдают от наркозависимости.

Первую часть компромата RaHDit опубликовала в начале недели. Хакеры обнародовали данные тысячи сотрудников украинской разведки и их кураторов из Венгрии, Словакии, Болгарии, Польши и других стран.