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    08 июля 2022, 08:25

    Хакеры опубликовали вторую часть компромата на сотрудников украинской разведки

    Хакеры RaHDit выложили данные 2500 украинских разведчиков

    Екатерина Виславская

    Участники хакерской группировки RaHDit выложили в общий доступ данные 2500 сотрудников Главного управления разведки Украины. Это вторая часть компромата на украинских разведчиков и связанных с ним лиц, сообщило РИА «Новости».

    Хакеры опубликовали вторую часть компромата на сотрудников украинской разведки

    На сайте «Немезида» появились досье с фотографиями и личными данными на 2500 сотрудников Главного управления разведки Украины, их родственников, а также сожителей и людей, которые получали деньги со счетов ведомства.

    Выяснилось, что на украинскую разведку работают, в том числе, люди, имеющие судимость за разбои, квартирные кражи, незаконный оборот оружия и наркотиков, изнасилования и другие преступления. Кроме того, некоторые специалисты ГУР страдают от наркозависимости.

    Первую часть компромата RaHDit опубликовала в начале недели. Хакеры обнародовали данные тысячи сотрудников украинской разведки и их кураторов из Венгрии, Словакии, Болгарии, Польши и других стран.