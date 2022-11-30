Спорт 30 ноября 2022, 00:01 Женщина будет судить матч ЧМ по футболу впервые в истории Француженка Стефани Фраппар станет первым в истории главным арбитром матча ЧМ по футболу РИА «Новости»

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Матч чемпионата мира по футболу между сборными Германии и Коста-Рики войдет в историю. Главным арбитром этой игры станет женщина — француженка Стефани Фраппар. До этого момента девушки ни разу не судили игры мирового первенства по футболу. Об назначении сообщили в пресс-службе FIFA.

Встреча пройдет 1 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени.

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На ЧМ-2022 Фраппар уже работала в качестве судьи, правда, лишь четвертого, — на матче между сборными Польши и Мексики. Игра закончилась со счетом 0:0.

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Помимо Фраппар в списке арбитров мундиаля в Катаре есть еще две женщины — японка Есими Ямасита и представительница Руанды Салима Мукансанга. Но первой стать главным арбитром повезло именно француженке.

Ранее стало известно о выходе в плей-офф турнира двух команд. В 1/8 перешли Нидерланды и Сенегал. Они присоединились к Бразилии, Португалии и Франции.