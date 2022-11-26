Спорт 26 ноября 2022, 21:51 Сборная Франции обыграла команду Дании и вышла в плей-офф ЧМ-2022 Франция первой вышла в плей-офф ЧМ-2022 после победы над Данией Unsplash

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Сборная Франции победила в матче с датчанами в матче второго тура группового раунда чемпионата мира по футболу и стала первой командой, которая гарантировала себе выход в плей-офф турнира.

Встреча состоялась 26 ноября на арене «Стэдиум 974» в Дохе. На 61-й минуте отличился нападающий французской команды Килиан Мбаппе, но уже спустя семь минут защитник Андреас Кристенсен позволил датчанам отыграться. На 86-й минуте Мбаппе оформил дубль и принес своей команде победу.

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Сборная Франции с шестью очками занимает первое место в группе D, она первой обеспечила себе выход в 1/8 финала.

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Команда Дании располагается на третьей строчке, за ними идут австралийцы, на четвертом месте — Тунис.

В заключительном туре группового этапа команда Франции 30 ноября встретится с тунисской сборной, а датчан ждет игра с командой Австралии.

Накануне сборная Бразилии обыграла соперников из Сербии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 2:0. Бразильцы одержали победу благодаря дублю форварда Ришарлисона. Первый гол он забил на 62-й минуте.