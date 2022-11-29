29 ноября 2022, 01:04
Сборная Португалии вышла в плей-офф Чемпионата мира по футболу — 2022
Сборная Португалии обыграла Уругвай со счетом 2:0 и вышла в плей-офф ЧМ-2022
Сборная Португалии обыграла команду Уругвая со счетом 2:0 в матче второго тура группового этапа. Эта победа позволила португальцам выйти в плей-офф чемпионата мира.
Оба гола забил полузащитник Бруну Фернандеш. Первый мяч он отправил в ворота уругвайской сборной на 54-й минуте, а второй — уже в дополнительное время.
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Португальцы с шестью очками возглавили турнирную таблицу группы H после двух туров. Впереди их ждет игра против Южной Кореи, но выход в 1/8 мундиаля команда себе уже обеспечила.
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На втором месте — Гана с тремя очками. А у южнокорейцев и уругвайцев пока всего по одному очку.
Португалия стала третьей страной, досрочно попавшей в плей-офф турнира. Страна присоединилась к Франции и Бразилии. Последняя перешагнула групповую стадию благодаря победе над сборной Швейцарии со счетом 1:0.
Чемпионат мира по футболу - 2022
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