Спорт 29 ноября 2022, 01:04 Сборная Португалии вышла в плей-офф Чемпионата мира по футболу — 2022 Сборная Португалии обыграла Уругвай со счетом 2:0 и вышла в плей-офф ЧМ-2022 РИА «Новости»

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Сборная Португалии обыграла команду Уругвая со счетом 2:0 в матче второго тура группового этапа. Эта победа позволила португальцам выйти в плей-офф чемпионата мира.

Оба гола забил полузащитник Бруну Фернандеш. Первый мяч он отправил в ворота уругвайской сборной на 54-й минуте, а второй — уже в дополнительное время.

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Португальцы с шестью очками возглавили турнирную таблицу группы H после двух туров. Впереди их ждет игра против Южной Кореи, но выход в 1/8 мундиаля команда себе уже обеспечила.

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На втором месте — Гана с тремя очками. А у южнокорейцев и уругвайцев пока всего по одному очку.

Португалия стала третьей страной, досрочно попавшей в плей-офф турнира. Страна присоединилась к Франции и Бразилии. Последняя перешагнула групповую стадию благодаря победе над сборной Швейцарии со счетом 1:0.