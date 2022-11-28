Спорт 28 ноября 2022, 22:52 Сборная Бразилии обыграла команду Швейцарии и вышла в плей-офф ЧМ-2022 Сборная Бразилии обыграла команду Швейцарии со счетом 1:0 и вышла в плей-офф чемпионата РИА «Новости»

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Сборная Бразилии одержала победу над командой Швейцарии со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Это позволило бразильцам набрать шесть очков и обеспечить себе выход в плей-офф турнира в Катаре.

Победный и единственный мяч почти под конец игры — на 83-й минуте — забил полузащитник Карлос Каземиро. Сборная Бразилии стала второй командой в этом списке. Ранее из групповой стадии чемпионата в плей-офф перешли французы.

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В следующий раз бразильцы сыграют с командой Камеруна. Игра состоится 2 декабря в 22:00.

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Ранее полицейские, работающие на стадионах ЧМ, рассказали, что строгий запрет на распитие спиртных напитков во время игр заставляет болельщиков проявлять невиданную хитрость. Они проносят фляжки с алкоголем, замаскированные под бинокли и чехлы для телефонов, а также прячут их в музыкальных инструментах.