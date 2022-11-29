Спорт 29 ноября 2022, 20:34 Нидерланды вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу — 2022 Сборная Нидерландов обыграла сборную Катара со сетом 2:0 на ЧМ-2022 РИА «Новости»

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Нидерланды обыграли хозяев чемпионата, сборную Катара, со счетом 2:0 в матче заключительного тура группового этапа. Набрав семь очков, голландцы вышли в плей-офф с первого места.

Первый мяч на 26-й минуте забил нападающий Нидерландов Коди Гакпо. Полузащитник Френки де Йонг укрепил преимущество команды, забив на 49-й минуте второй и последний в этом матче гол.

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Эта игра стала последней для Катара на мундиале. Не набрав ни одного очка, они закончили выступление на турнире. Вместе с ними с ЧМ попрощался Эквадор, набравший четыре очка. А вот Сенегал с шестью очками так же, как и Нидерланды, вышел в 1/8 финала.

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Список прошедших в плей-офф также пополнился сборными Бразилии, Португалии и Франции.

Перед матчем с Уругваем, который досрочно вывел португальцев в 1/8, катарский оркестр исполнил советскую песню «Катюша» для игроков и фанатов. Болельщики сборных с удовольствием танцевали под музыку из России.