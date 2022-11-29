Спорт 29 ноября 2022, 21:27 Сборная Сенегала вышла в 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре Сборная Сенегала обыграла Эквадор и вышла в 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре Публичное достояние

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Национальная команда Сенегала обыграла сборную Эквадора и пробилась в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре. Матч группы А завершился со счетом 2:1.

В составе Сенегала ворота противника поразили Исмаил Сарр на 44-й минуте и Калиду Кулибали на 70-й минуте. Автором единственного гола за Эквадор стал Мойсес Кайседо — на 57-й минуте.

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По итогам встречи Сенегал набрал шесть очков и находится на второй строчке в группе A. Это второй раз, когда сборная вышла в плей-офф мундиаля, в 2002 году сенегальцам удалось добраться до четвертьфинала.

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Проигравший Эквадор опустился на третью строчку, завершив выступление на турнире. Лидером группы А являются Нидерланды, у них семь очков, четвертое место принадлежит Катару — ноль очков.

Следующий соперник Сенегала из группы B определится позднее. Матч 1/8 финала намечен на 4 декабря. Ранее сборная Нидерландов разгромила Катар, обыграв хозяев чемпионата со счетом 2:0. В плей-офф мундиаля также вышла сборная Португалии после победы над Уругваем с аналогичным счетом.