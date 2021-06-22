Стало известно о состоянии сборной России после вылета с Евро-2020

После разгромного поражения в матче с Данией сборная России вылетела с Евро и вернулась из Копенгагена домой. После прилета футболисты отправились на базу в Новогорск, где обсудили со своим тренером Станиславом Черчесовым недолгое выступление на турнире.

Итоговое собрание тренерский штаб провел сегодня рано утром. На нем присутствовали игроки и персонал сборной, сообщил «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу национальной команды.

Черчесов поблагодарил всех за работу, отметил командные недостатки, умение терпеть в сложные моменты. Никаких претензий игрокам не предъявляли. Если будет необходимость, то Черчесов сделает это в индивидуальном порядке, отметили в пресс-службе.

Следующий сбор начнется в конце августа, а 1 сентября сборную ждет матч квалификации чемпионата мира с Хорватией. Пока игроков отпустили по домам.

«Многие спрашивают о настроении. Скажем прямо, оно именно такое, каким и должно быть исходя из итогов выступления на турнире. Все очень сильно переживают, что сборной не удалось выйти из группы», — добавили в пресс-службе сборной.

В тренерском штабе считают, что все футболисты играли с самоотдачей. Но это не отменяет факт того, что каждый в отдельности и команда в целом могли сыграть лучше.

Заключительный матч группового этапа Евро против команды Дании был решающим для сборной России. Она подошла к нему с тремя очками. Победа в этой игре гарантировала бы россиянам выход в 1/8 финала турнира. Но датчане разгромили сборную РФ со счетом 4:1.