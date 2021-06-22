Психолог дал советы сборной России по футболу по восстановлению имиджа после вылета с Евро-2020

Российской сборной нужно менять свой имидж и посещать не клубы, а хосписы с детьми. Пример показал капитан сборной России Артем Дзюба, который комментарием про «обкакались» продемонстрировал новую искренность. Такое мнение выразила имиджмейкер и психолог Светлана Колосова в беседе с «360».

«В настоящее время мы живем в новой эпохе, психологии новой искренности. Когда Дзюба говорит от себя, своим языком — это модная, интересная норма. Он мог дать шаблонный комментарий, но на него никто не обратил внимания», — пояснила Колосова.

По ее мнению, Дзюба поступил правильно, как искренний человек, потому что показал свои настоящие эмоции.

Российской сборной Колосова посоветовала спуститься с небес на землю и понять, что теперь им нужно сделать очень многое, чтобы восстановить свою репутацию. В качестве возможного варианта она предложила бесплатную социальную работу.

«После того, как они проиграли, я не хочу видеть их пьяные дебоши в клубе. Я хочу их видеть в хосписе больных детей», — сказала психолог.

Она подчеркнула, что спортсмены должны понимать, что ни у кого нет возможности купить себе право работать как угодно, но получать при этом максимум вне зависимости от результата.

«Репутация нуждается в подтверждении. Поэтому после проигрыша уровень бесплатной социальной активности у них должен вырасти в разы. Работайте в другом аспекте бесплатно. Поддерживайте детей, пожилых», — посоветовала Колосова.

Эксперт обратила внимание на программу «Цирк детям села». По ее словам, это тоже может быть удачным вариантом для подопечных Станислава Черчесова.

«Ребята, вот давайте в село. Посмотрите на уровень возможностей людей, на их реальные огорчения», — заключила собеседница «360».

Матч с Данией российская команда провела накануне в Копенгагене. Игра завершилась с разгромным счетом 4:1 в пользу датчан. На этом путь сборной РФ в Евро закончился.