Черчесова призвали уйти с поста главного тренера сборной России после провала на Евро-2020

Станислав Черчесов тактически и физически отлично подготовил сборную России к ЧМ-2018. Но на Евро-2020 команды не было. После такого выступления главный тренер должен оставить свой пост. Об этом в беседе с «360» заявил футбольный эксперт Андрей Малосолов.

«На этом чемпионате Европы, честно говоря, я не увидел команды. Это какой-то разрозненный пул футболистов. <…> Я, безусловно, расстроен от того, что я увидел вчера. И вообще расстроен от сборной России на чемпионате Европы. Мы все прекрасно знаем уровень сборной России — он невысокий», — поделился Малосолов.

По словам эксперта, в стране нет особого выбора футболистов, хотя можно было бы попробовать другую расстановку и «не слишком верить в гений Дзюбы».

«После таких провалов тренер должен честно сказать: „Я устал, я ухожу“», — подытожил эксперт.

Накануне в Копенгагене сборная России провела последний матч группового этапа чемпионата Европы по футболу. Российские спортсмены уступили датчанам со счетом 1:4 и вылетели из турнира. Главный тренер команды Станислав Черчесов на пресс-конференции заявил, что теперь нужно проанализировать ошибки и начинать готовиться к отборочным матчам на чемпионат мира.