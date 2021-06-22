Российская сборная получит более 10 млн евро за выступление на чемпионате Европы по футболу

Сборная России получит 10,75 миллиона евро (934,1 миллиона рублей) за выступление на чемпионате Европы по футболку. Об этом заявила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Известно, что каждая национальная команда получает 9,25 миллиона евро (803,8 миллиона рублей) за выход в финальную стадию Евро-2020. Как написало РИА «Новости», каждая победа на групповом этапе приносит сборной 1,5 миллиона евро (130,3 миллиона рублей). Если сыграть вничью, то каждая сторона получает 750 тысяч евро (65,2 миллиона рублей).

Матч сборных России и Данни за выход в плей-офф состоялся 21 июня в Копенгагене. Датчане разгромили россиян со счетом 1:4. После этого поражения российская сборная покинула турнир.

Капитан национальной команды Артем Дзюба извинился перед болельщиками за поражение. Главный тренер сборной Станислав Черчесов посчитал, что российские футболисты «выдержали план» на встрече с Данией. Теперь предстоит работа над ошибками.

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что собирается совместно с Российским футбольным союзом проанализировать неудачное выступление спортсменов для поиска решения проблемы.