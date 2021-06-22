Провал сборной России на Евро-2020 объяснили глубинными проблемами российского футбола

Проблема плохой игры на международных соревнованиях не в подготовке футболистов, а в качестве российской Премьер-лиги. Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита», футбольный эксперт Борис Раппопорт отметил, что в российском футболе нет спортсменов, способных играть на уровне европейских команд.

«Вчерашний результат не следствие каких-то коротких перемен, тут достаточно глубокий процесс, который нужно анализировать. Это ведь следствие нашего чемпионата России, это следствие борьбы, которая там проходит», — отметил Борис Раппопорт.

Большинство российских команд в Премьер-лиге, за исключением «Зенита» и «Спартака», играют в оборонительный футбол, отметил эксперт. Но такая игра, по его мнению, не дает возможности достойно отвечать сборным других стран.

«Наши игроки не приучены переламывать игру, если она складывается неудачно. Биться до конца, в отличие от датчан, которые с первой и до последней минуты борются. Но у них команда состоит в основном из игроков, которые выступают в Лиге Чемпионов, за исключением нескольких, играющих за хороший клуб „Копенгаген“», — отметил эксперт.

Он добавил, что в России всего лишь три игрока, которые выступают за европейские команды: Алексей Миранчук, полузащитник итальянской «Аталанты», Александр Головин, полузащитник французского «Монако», и Денис Черышев, крайний полузащитник испанского клуба «Валенсия».

«Вот это наш внутренний продукт, вот это наш уровень борьбы. У нас не хватает команды уровня высшей лиги. Поэтому нужно анализировать Премьер-лигу, второй дивизион, работу тренеров, футболистов, условия. Я вообще считаю, что у нас перебор профессиональных клубов в стране, потому что многие команды выглядят больше как мини-любители, и условия подготовки у них любительский, и стадионы у них любительские, и раздевалки, и поля», — отметил эксперт.

Борис Раппопорт считает, что состав команды для подготовки к чемпионату мира не будут менять, тренера тоже. По его мнению, уже нет времени.

«Команда у нас собрана из того, что есть. В нашей сборной проблемы с защитниками, их сложно набрать, это при том, что у нас играет в Премьер-лиге 16 команд. Но если вы посмотрите, то в Премьер-лиге защитники в основном иностранцы. Потому что тренеры боятся рисковать. За ошибку могут уволить, поэтому ставят в линию защиты иностранцев или ветеранов», — отметил футбольный эксперт.