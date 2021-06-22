Вероятность отставки Черчесова после провала на Евро-2020 оценили

Главный тренер сборной России не уйдет со своего поста после поражения российских спортсменов на чемпионате Европы по футболу. Такое мнение в разговоре с «360» выразил спортивный обозреватель и шеф-редактор газеты «Футбольный курьер» Виктор Шпитальник.

«У него действующий контракт до отборочного цикла чемпионата мира следующего. Здесь говорить, что он встанет и уйдет, наверное, не приходится. Я думаю, что это должно быть его решение. Если он захочет продолжать работать со сборной, то ничего помешать этому не должно», — заявил Шпитальник.

Он отметил, что финальное решение о замене тренера принимает руководство РФС.

«Хотят ли они видеть Черчесова у руля сборной или все-таки решат, что команде нужен какой-то всплеск новых эмоций и новый тренер. Судя по тому, что сейчас происходит, я не думаю, что сейчас это произойдет», — добавил эксперт.

По его словам, у России существует системная проблема с подготовкой футболистов. Она напрямую не связана с тренерами.

Российская сборная 21 июня проиграла матч с Данией за выход в плей-офф Евро. Датчане забили в ворота команды России четыре мяча. С нашей стороны гол смог забить только капитан команды Артем Дзюба. Сразу после игры он извинился перед болельщиками. Черчесов же заявил, что российские футболисты «выдержали план» на встрече с Данией. Однако общественность недовольна результатами сборной России. Некоторые просят снять Черчесова с поста главного тренера.