Эксклюзив 23 января 2023, 11:01 «Переживают все». Мать фигуриста Костомарова — о его состоянии Мать фигуриста Костомарова сообщила, что его состояние осталось неизменным РИА «Новости»

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Состояние олимпийского чемпиона в парном катании Романа Костомарова остается неизменным. Об этом сообщила «360» его мать Валентина.

Она констатировала, что «все по-прежнему», и добавила:

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«Я переживаю. Переживают все».

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Спортсмен попал в московскую больницу в тяжелом состоянии в ночь на 10 января. Отец Костомарова отметил, что фигурист «где-то простудился» и не стал лечиться. Врачи заподозрили пневмонию. Романа Костомарова подключили к аппарату ИВЛ. Утром фигуристу стало хуже, его перевели в клиническую больницу в Коммунарке, где ввели в медикаментозную кому. Пару дней назад источники СМИ сообщили, что состояние спортсмена начало улучшаться, ситуация уже не такая тяжелая, как вначале и врачи дают оптимистичные прогнозы.

Костомаров в дуэте с фигуристкой Татьяной Навкой победил на Олимпийских играх 2006 года. Также они дважды выигрывали на чемпионате мира и трижды — на чемпионате Европы и победили в финале серии Гран-при.