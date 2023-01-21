21 января 2023, 16:12
Положительную динамику зафиксировали в состоянии фигуриста Костомарова
Sport24 сообщил об улучшении состояния фигуристка Костомарова
Состояние олимпийского чемпиона в парном катании Романа Костомарова улучшается. Об этом изданию Sport24 сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«В состоянии Костомарова улучшается динамика, появились оптимистичные прогнозы. Однако ситуация в целом остается тяжелой, но не настолько, как это было несколько дней назад», — отметил собеседник издания.
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Фигуриста доставили в одну из московских больниц в ночь на 10 января с подозрением на пневмонию. Оценив состояние пациента, врачи подключили его аппарату искусственного дыхания.
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После этого спортсмена отправили в клинику в Коммунарке, где сделали процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации. Из-за осложненной формы пневмонии Костомарова ввели в медикаментозную кому.
Костомаров в паре с Татьяной Навкой побеждал на Олимпийских играх 2006 года. Также дуэт два раза выигрывал чемпионат мира, трижды — чемпионат Европы и победил в финале серии Гран-при.
Отец фигуриста называл слухами сообщения о том, что Роман нырял в прорубь вместо традиционного лечения пневмонии.
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