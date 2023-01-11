Знаменитости 11 января 2023, 22:14 Врачи не стали давать прогноз по состоянию фигуриста Костомарова ТАСС: врачи не дают прогноз по состоянию госпитализированного фигуриста Костомарова РИА «Новости»

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Врачи делают все необходимое, но не дают пока прогнозов по состоянию олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, госпитализированного накануне в тяжелом состоянии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

«Врачи пока не дают прогнозов, делают все необходимое. Не исключено, что в этом состоянии он может пробыть еще сутки», — сообщил источник агентства.

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Костомарова госпитализировали ночью 10 января с пневмонией, его доставили в одну из столичных больниц. Утром состояние ухудшилось и спортсмена перевели в клиническую больницу в Коммунарке. Состояние фигуриста тяжелое, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Роману Костомарову 45 лет. Карьеру в фигурном катании в танцах на льду он начинал с Анной Семенович. Позже стал в дуэт с Татьяной Навкой. В паре с Навкой он выиграл золотую медаль на Олимпиаде 2006 года. Дуэт Навка-Костомаров дважды побеждали на чемпионатах мира и трижды становились чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.