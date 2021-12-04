Болельщики ЦСКА и «Крыльев Советов» покинули трибуны матча РПЛ

Матч команд ЦСКА и «Крылья Советов» завершится без зрителей. Болельщики команд ушли с трибун в знак протеста. Как сообщил Telegram-канал «ЦВБП-медиа», первыми с матча ушли фанаты самарского клуба, за ними трибуны оставили болельщики «армейцев».

Игроки столичной команды знали о предстоящем флешмобе, поэтому поблагодарили своих болельщиков, подойдя к трибунам, сразу после разминки. Видео со стадиона опубликовала пресс-служба ЦСКА на своей странице в Twitter.

«Сегодня у команды не будет возможности поблагодарить болельщиков после игры, поэтому парни подошли к трибуне после разминки. Пока мы едины — мы непобедимы!» — говорится в сообщении.

Футбольные болельщики начали массово покидать матчи в качестве знака поддержки задержанных после игры ЦСКА — «Зенит» в минувшие выходные. По неподтвержденным данным, причиной стали зажженные файеры на трибуне фанатов «армейцев» в конце встречи.

По словам очевидцев, болельщиков несколько часов не выпускали со стадиона, а после начали массово задерживать. Всех выходящих со стадиона сразу заводили в автобусах, а по дороге обыскивали.

После матча в Российской премьер-лиге заявили, что запросили отчет у полиции по поводу действий сотрудников. Там пояснили, что силовики действовали по ситуации из-за угрозы жизни и здоровью людей.

Сами болельщики считают, что правоохранители действовали неоправданно жестко. Фанатские объединения заявили о начале акции протеста. Теперь болельщики будут уходить с матчей на определенной минуте, чтобы показать свою значимость для игроков.

Первая акция прошла в минувшую пятницу, 3 декабря, на матче между командами «Ростов» и «Зенит». Первая часть фанатского сектора опустела через 19 минут 30 секунд в знак года основания футбольного клуба «Ростов» — 1930-й, фанаты «Зенита» ушли на 60-й минуте игры.