Футбольные фанаты по всей России проведут акцию в поддержку болельщиков ЦСКА

Футбольные фанаты многих российских клубов собираются организовать акцию в поддержку движения болельщиков и против якобы произвола правоохранителей во время и после матчей. Поводом к этому стала ситуация в минувшее воскресенье, когда в ходе игры «ЦСКА» — «Зенит» фанаты армейцев устроили настоящее пиротехническое шоу — большая часть трибуны буквально «горела» от фейерверков.

После этого с организаторами шоу на трибунах стали разбираться правоохранители. Последовало оцепление, а потом и задержания. Футбольные фанаты по всей России сочли это несправедливым и теперь собираются уходить с матчей на определенной минуте, чтобы показать, что они требуют к себе иного отношения.

Болельщики считают, что именно для них обычно якобы выбирается максимальное наказание за проступки. Кроме того, они жалуются на коллективную ответственность фанклуба, если задержать всех настоящих зачинщиков не удалось. Фанаты называют все это «подавлением их сообщества как такового».

Как сообщил Telegram-канал «Новости Околофутбола», к акции обещают присоединиться болельщики петербургского «Зенита», «Рубина», самого ЦСКА, «Спартака», «Крыльев советов». Они подчеркивают, что таким образом хотят привлечь внимание к общей проблеме, поскольку конструктивного диалога с ними со стороны силовиков фанаты не видят.