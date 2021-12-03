Во время встречи «Ростова» и «Зенита» фанаты устроили массовую акцию. В определенный момент встречи часть болельщиков «Ростова» встали и ушли с трибун. Так зрители выразили поддержку болельщиков ЦСКА, которых задержали после игры с «Зенитом» 28 ноября за файер-шоу — однако большинство задержанных не имели к нему никакого отношения.

Фанаты команд заранее сообщили, что планируют уйти во время матча. Поклонники «Зенита» отметили, что покинут игру на 60-й минуте встречи, а фанаты «Ростова» решили уйти через 19 минут 30 секунд после начала игры. Время выбрали не случайно — в 1930 году основали футбольный клуб.

Болельщики других клубов также заявили о своем намерении уйти с матчей 17-го тура РПЛ. В их числе оказались фанаты ЦСКА, «Спартака», «Рубина», «Локомотива», «Динамо», «Арсенала», а также ФК «Крылья Советов», «Урал» и «Нижний Новгород».

После матча ЦСКА с «Зенитом» 28 ноября задержали более 400 болельщиков армейцев. Их держали на стадионе порядка трех часов — правоохранители не выпускали людей из целого сектора. Задержания начались из-за массового файер-шоу, которое устроили болельщики. Однако большинство людей не имели к нему никакого отношения.