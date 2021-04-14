Ростуризм и ОНФ запустили горячую линию по вопросам о Турции и Танзании

Ростуризм совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) запустил горячую линию для консультации туристов по поводу ограничения полетов в Турцию и Танзанию. На вопросы будут отвечать волонтеры общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Горячая линия Ростуризма будет работать бесплатно с 09:00 до 21:00 по номеру +7 (495) 018-64-11. В Общероссийском народном фронте (ОНФ) на вопросы туристов будут отвечать с 08:00 до 20:00 по номеру 8 (800) 200-34-11 (в голосовом меню необходимо нажать цифру 2). Об этом сообщили на сайте Ростуризма.

«Мы понимаем, что часть россиян уже приобрела летние туры в Турцию и Танзанию. ОНФ и Ростуризм делают все возможное, чтобы сориентировать людей, оказавшихся в непростой ситуации. Поэтому было принято решение открыть дополнительную горячую линию. В кол-центрах работают волонтеры, в срочном порядке они прошли обучение и получили всю необходимую информацию», — заявил координатор проекта ОНФ «Путешествуем по России» Денис Полунчуков.

Он отметил, что по бесплатной горячей линии россияне смогут узнать актуальную информацию и варианты действий исходя из конкретного случая. У волонтеров можно получить телефоны горячих линий всех туроператоров, которые работают на временно закрытых направлениях, и контакты авиакомпаний и консульств, если человек путешествовал, не прибегая к услугам турагентств.