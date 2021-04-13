Сгоревшие туры. Как поступить россиянам, купившим отдых в Турции

Авиасообщение с Турцией и Танзанией ограничат до лета. При этом путевки туда купили более полумиллиона россиян. Перенос тура не всем удобен, а изменение направления может потребовать доплаты. И вернуть полную стоимость путевки, скорее всего, не выйдет.

Не нужен нам берег турецкий

С 15 апреля Россия ограничит авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня. И если временную потерю Танзании большинству россиян будет относительно легко пережить, то турецкие курорты традиционно были самыми популярными. Кроме того, через Стамбул многие добирались в другие страны, например в США.

После Великобритании Турция и Танзания стали следующими странами, с которыми Россия приостановила авиасообщение из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. При этом Кремль подчеркнул, что ограничение полетов не связано со встречей президента Украины Зеленского и турецкого лидера Эрдогана.

В качестве альтернативы россиянам предложили Болгарию: там мягкий климат и много мест в гостиницах. И, разумеется, отечественные курорты Крыма и Краснодарского края, а также другие уголки России. А для тех, кто уже отправился в Турцию и Танзанию или купил туда туры на время ограничения авиасообщения, Ростуризм выпустил пояснения.

Что делать при закрытых границах

Прежде всего — никакой паники. Туристы, которые уже прилетели в Турцию или Танзанию, смогут там провести все время запланированного отдыха и вернуться в Россию в те же даты, в которые планировали. А кто захочет, сможет уехать раньше, согласовав это с туроператором.

Обратные вылеты обещают в плановом режиме. А чартеры с 15 апреля будут летать в Турцию пустыми и вывозить оттуда российских туристов. «Дикари», отдыхающие самостоятельно, также смогут вернуться в страну в намеченные ими даты. Но таким туристам рекомендуют следить за возможными изменениями на сайтах авиакомпаний.

Тем, кто уже купил путевки, но еще не вылетел, рекомендуют выбрать другие направления либо перенести поездки на более поздние даты. Туристам, которые купили туры с выездом после 1 июня, рекомендуют пока не сдавать путевки и билеты, но держать руку на пульсе.

Вернут не все

Ростуризм напомнил, что турист вправе потребовать расторжения договора в связи с изменением обстоятельств, в том числе и невозможностью совершения поездки по независящим обстоятельствам. Об этом говорит Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Однако в таком случае нужно быть готовым к тому, что туристу вернут не всю сумму.

Из нее вычтут расходы, которые уже понес туроператор, организовывая путешествие: акцизные сборы за визу, оформление документов, невозвратные билеты и прочее. Но если турист решит, что с него удержали слишком много, он вправе обратиться в суд. И туроператор будет обязан доказать размер фактически понесенных расходов.

При этом Федеральное агентство по туризму заверило, что попросило туроператоров максимально помогать россиянам. Для них даже подготовили комплекс мер поддержки.

Выгодней переоформить

Генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян в беседе с «360» отметил, что, на его взгляд, в 99,9% полного возврата суммы не будет, потому что ситуация попадает в плоскость форс-мажора. При этом эксперт добавил, что ситуация вовсе не столь драматическая.

«Туристы должны обратиться к своим агентам или туроператорам, у кого они приобретали путевки, чтобы заняться переносом бронирования. Чем быстрее вы займетесь переносом тура, тем больше шансов получить его на нужную вам дату. Потому что по мере затягивания срока агенты будут все менее сговорчивы», — пояснил Артур Мурадян.

Эксперт добавил, что нужно помнить: возврат, скорее всего, попадет в категорию распоряжений по «ковидным турам», то есть турист будет иметь право получить свои деньги в течение месяца с 1 января. И выгоднее менять тур на равноценный, но с другим направлением, пусть даже и с доплатой, чем ждать полгода.

С альтернативой туго

При этом Артур Мурадян отметил, что альтернатив для россиян не так много. Попасть на майские праздники на юг уже сейчас шансов нет, все распродано — Сочи, Краснодарский край, Крым. За те же деньги туристы даже близко не найдут достойных отелей.

«В Объединенных Арабских Эмиратах цена туров в принципе была на 100-200% дороже аналогичных отелей в Турции. Плюс даже при доплате скажется дефицит перевозки. Про Сейшелы и Мальдивы нет смысла и говорить — это очень высокобюджетные направления. В Грецию и Кипр переносов тоже почти не будет — туда нужны визы», — подытожил эксперт.

Артур Мурадян уверен, что именно в Египет будет перенаправлено большинство туров. При этом отели будут дешевле турецких, но вот возврата разницы, скорее всего, не предусмотрят. То есть за ту же сумму людей ждет более дешевый тур. Но это, по мнению эксперта, сейчас лучшая альтернатива.

Полмиллиона за бортом

На «закрытый период» в Турцию уже забронировали туры свыше 533 тысяч туристов, из них более 40% — семьи с детьми. Общая стоимость забронированных туров на этот период составила 32 миллиарда рублей. До 90% этих туров включали в себя перелеты на чартерных рейсах, так что предвидится аннулирование практически всех заявок, сообщила «Ассоциация туроператоров».

Точных данных по Танзании у «Ассоциации» еще нет, но предполагают, что на апрель–май туда забронировано туров на шесть-семь тысяч туристов. Закрытие самого популярного туристического и одного из немногих экзотических направлений назвали огромным ударом по всей отрасли.