Ростуризм опубликовал памятку для купивших туры в Турцию и Танзанию

С 15 апреля по 1 июня Россия приостановит авиасообщение с Турцией и Танзанией, но у многих россиян были куплены туры на это время. Ростуризм опубликовал памятку с разъяснениями, что делать российским туристам, у которых на руках оказались путевки в указанные страны.

«Если ваш вылет из России запланирован на 13 или 14 апреля. Так как авиасообщение приостанавливается с 15 апреля, отмена туров на 13 и 14 число не попадает под страховой случай — вам нужно связаться с турагентом и обсудить возможные варианты переноса или отмены поездки», — указано в сообщении на сайте организации.

Если турист уже находится на отдыхе в Турции, то ему советуют продолжить отдых. Обратный рейс в Россию должен состояться в даты, на которые были куплены билеты.

В том случае, если путешественник решит вернуться домой раньше, то об этом надо сообщить представителю туроператора и обсудить возможные варианты. В случае самостоятельного путешествия необходимо обратиться в авиакомпанию, в которой был куплен билет и уточнить условия переноса вылета.

Если путевка куплена в Турцию или Танзанию на период с 15 апреля до 1 июня, надо обсудить с турагентом возможность смены направления отдыха на те же даты, либо перенос поездки на более поздние даты или отмену тура.

В случае отмены тура в сообщении Ростуризма отмечается, что «туроператор имеет право удержать деньги за фактически понесенные им расходы. Если вы не согласны с размером вычета, вы можете оспорить его в суде».

Если отдых запланирован на даты после 1 июня, то стоит подождать, а также следить за предоставляемой информацией.

Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. На условиях взаимности между Москвой и Стамбулом сохранят два регулярных рейса в неделю. Также останутся вывозные рейсы для туристов, которые сейчас находятся на отдыхе.

Российские туристы начали активно искать замену Турции после новостей о вновь закрывшихся границах. Любители перелетов хотят воспользоваться большим количеством выходных дней на майских праздниках. В списке популярных направлений стал Египет.