Ростуризм пообещал дополнительную финансовую поддержку операторам из-за Турции и Танзании

Ростуризм разработает дополнительные финансовые меры для поддержки туристической отрасли из-за ограничений авиасообщения с Турцией и Танзанией. Об этом заявила руководитель ведомства Зарина Догузова.

«Оперативно смотрим и другие финансовые меры поддержки операционной деятельности [туроператоров]», — написала Догузова в Instagram.

Ростуризм разработал меры поддержки для туроператоров. Они должны помочь бизнесу минимизировать последствия от ограничений на полеты в Турцию и Танзанию.

Глава ведомства отметила, что будут отменены взносы в резервный фонд, а также сокращены или отсрочены оплаты взносов в персональные фонды туроператоров. Они функционируют на базе ассоциации «Турпомощь». Соответствующие акты планируют принять в ближайшее время. Также Ростуризм думает о возможности субсидировать туроператорам вывозные рейсы из этих двух стран.

Россия приостановит полеты в Турцию и Танзанию 15 апреля. Эта мера будет действовать до 1 июня. При этом дважды в неделю продолжит действовать регулярный рейс Москва — Стамбул. Также останутся и вывозные чартеры для россиян, которые сейчас отдыхают в этих странах.