Россиянам назвали альтернативы Турции и Танзании для отдыха

Заменить российским туристам Турцию может только Египет. Однако авиасообщение с ним до сих пор закрыто.

Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович в разговоре с «360» сообщил, что сейчас на международном рынке заменить Турцию нечем. Все остальные курорты значительно дороже.

«Турцию, конечно, если не откроют Египет, заменить нечем. Единственный, кто может конкурировать по ценам с ней, — это Египет», — сказал Владимир Канторович.

Греция не сможет принять всех туристов, которые планировали свой отдых этим летом в Турции. В страну могут въезжать всего четыре тысячи россиян в неделю. Поэтому остается ждать информации по Египту.

«Там гораздо жарче летом, чем в Турции, но по цене, по обилию номерного фонда Египет —единственный на международном рынке, кто может конкурировать с Турцией в борьбе за российских туристов», — сообщил он.

Отдых в Танзании заменить намного легче. По ценовому диапазону с ним могут конкурировать, например, Объединенные Арабские Эмираты. Они немного дороже, но лететь туда ближе и дешевле, отметил вице-президент ассоциации.

Эксперт отметил, что информации о росте стоимости на авиабилеты у него нет, но он предположил, что такое развитие ситуации возможно.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в восстановлении перелетов на египетские курорты.

В феврале в Египте зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».