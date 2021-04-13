Деньги за туры в Турцию и Танзанию не вернут россиянам

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев заявил, что невозможно вернуть полную стоимость туров в Турцию и Танзанию, куда закрыли границы. Об этом сообщила НСН.

Он отметил, что турператор не должен возвращать ту часть, которая уже ушла на расходы в туре. Самое оптимальное — это перенести дату поездки.

«Поэтому лучше перенести тур на другое время или заменить направление поездки», — подчеркнул Игнатьев.

С 15 апреля по 1 июня Россия приостановит авиасообщение с Турцией и Танзанией, но у многих россиян были куплены туры на это время. Ростуризм опубликовал памятку с разъяснениями, что делать российским туристам, у которых на руках оказались путевки в указанные страны.

Например, если турист уже находится на отдыхе в Турции, то ему советуют продолжить отдых. Обратный рейс в Россию должен состояться в даты, на которые были куплены билеты.