Названо количество доступных для россиян стран

После приостановки пассажирского авиасообщения между Турцией и Танзанией количество доступных для россиян стран сократилось до 31. Об этом рассказал в беседе с Ura.ru глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

Он пояснил — решение по открытию или закрытию стран для россиян принимает федеральный оперативный штаб.

«Критерии определения очень простые: если в стране больше 40 человек болеют за последние 14 дней на 100 000 населения. С учетом развития ситуации принимается решение о закрытии. Сейчас открыта 31 страна мира», — рассказал Дмитрий Горин.

Заместитель председателя Общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко заявил, что туристы должны сами оценивать риски и принимать решение, куда им отправиться.

Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией на срок с 15 апреля до 1 июня. До этого же срока сохранится запрет на полеты в Великобританию. Оставили только два рейса в неделю между Москвой и Стамбулом.

Россияне, которые находятся на отдыхе в данный момент, могут вернуться домой вывозными рейсами. Ответственной за их выполнение стала Росавиация.

Среди доступных стран для российских туристов остались Греция, которая пообещала снять лимит на количество гостей с 14 мая, а также Марокко. Для въезда достаточно сдать отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или предоставить справку о вакцинации.