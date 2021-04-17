Росавиация создала оперштаб для организации эвакуация россиян из Турции

Росавиация создала оперштаб, который поможет россиянам вернуться из Турции. Созданы графики вывозных рейсов, их число будет увеличиваться. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Росавиацию.

«Оперативный штаб Росавиации обеспечит вывоз россиян из Турции», — рассказали в ведомстве.

Авиакомпании подтвердили информацию о запланированных рейсах для вывоза туристов. Ситуация контролируется Росавиацией.

Ранее вступило в силу решение оперативного штаба об ограничении полетов в Турцию и Танзанию. Оно будет действовать с 15 апреля по 1 июня.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что россияне привозят из Турции новые штаммы коронавируса. По ее словам, за небольшое количество времени число случаев заболевания COVID-19 в этой стране выросло в три-четыре раза. При этом Попова напомнила, что именно в Турции отдыхает большое количество жителей России.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов признался, что не считает выгодным закрытие авиасообщения с Турцией. Отмечается, что после закрытия авиасообщения с Турцией появилась информации о подорожании отдыха в Сочи на 50%.