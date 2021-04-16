Греция к 14 мая отменит лимит для россиян по въезду

Греция пообещала к 14 мая отменить лимит по числу россиян, которым можно въехать в страну. Сейчас это число ограничено четырьмя тысячами. Об этом РИА «Новости» заявил греческий министр туризма Харис Теохарис.

Он также сообщил, что Греция с 14 мая разрешит всем иностранцам, в частности гражданам РФ, предъявлять при въезде лишь один документ. Это может быть отрицательный ПЦР-тест, тест на антитела или справка о вакцинации. У туристов из России будут признавать вакцинацию «Спутником V». Уточняется, что россиянам с 19 апреля после въезда карантин соблюдать будет не нужно. Это касается также людей из Сербии, Израиля, стран Евросоюза, Великобритании, США, ОАЭ.

«Мы бы очень хотели расширить авиасообщение между нашими странами и увеличить число аэропортов, которые будут принимать рейсы из России. Но для этого нужно, чтобы договорились авиационные власти и обменивались информацией наши органы здравоохранения», — сказал Теохарис.

Для гостей Греции заработают девять аэропортов. Туристов встретят на островах Крит, Корфу, Родос, Кос, Санторини, Миконос, Родос, а также в Афинах и Салониках.

Министр добавил, что путешественников по прибытии будут выборочно тестировать. Изолировать будут тех, у кого тест оказался положительным или у кого наблюдаются симптомы. При этом пребывание для туристов в таком режиме в гостиницах будет бесплатным. Все траты на себя берет греческая сторона.

Глава Минтуризма заметил, что гостям страны необходимо соблюдать меры безопасности. В частности носить маски.