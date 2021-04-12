Россия ограничит авиасообщение с Турцией с 15 апреля

Полеты в Турцию и Танзанию из России ограничат с 15 апреля по 1 июня, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Чартеры между Москвой и Стамбулом отменят полностью, а число регулярных рейсов сократят до двух в неделю. Также сохранятся вывозные рейсы. Об этом сообщил ТАСС.

Причиной такого решения стал рост новых случаев заражения коронавирусом, в том числе новыми штаммами. На установленный срок туроператорам рекомендовали ограничить продажи путевок.

Голикова отметила, что власти продолжат следить за эпидемической ситуацией в Турции и Танзании, чтобы оперативно принять решение. Когда ситуация в странах стабилизируется, авиасообщение возобновят.

Турция и Танзания стали второй и третьей странами после Великобритании, с которыми Россия приостановила авиасообщение из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за неделю количество заболевших в Турции выросло до 56 тысяч человек ежедневно. При этом в России ситуация на порядки лучше. Количество новых случаев за сутки в среднем составляет до 8,9 тысячи человек.

На минувшей неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Турция стала основным источником, откуда новые штаммы коронавируса попадают в Россию. Она пояснила, что «британский» и «южноафриканский» штаммы попадают из разных стран, но только из Турции россияне привозят оба варианта возбудителя.

Турция была одной из первых стран, куда Россия возобновила регулярные рейсы после закрытия границ в марте прошлого года. С 1 августа начались полеты в Анкару и Стамбул, а с 10 августа россияне отправились на курорты Анталия, Бодрум и Даламан.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в туристической отрасли сообщило, что в данный момент на отдыхе в Турции находятся 30 тысяч россиян. По данным СМИ, после возвращения домой их могут обязать пройти двухнедельный карантин.