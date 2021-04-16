Марокко откроет границы для россиян

Марокко откроет границы для туристов из России. Об этом сообщили в московском офисе национального офиса по туризму Марокко, написало издание INC-News.

Страна пустит российских туристов при наличии отрицательного результата ПЦР-теста и подтверждения брони проживания в отеле. Оформлять визу не потребуется.

Справку о прохождении тестирования на коронавирус нужно сделать не ранее чем за 72 часа до поездки. Власти Марокко готовы принимать путешественников с ПЦР-тестом без соблюдения карантина. Справку необходимо предоставить на английском, французском или арабском языках.

Перед вылетом также необходимо заполнить «Анкету для пассажиров общественного здравоохранения» на сайте onda.ma и в распечатанном виде предъявить ее после приземления.

Ранее Греция пообещала к 14 мая отменить лимит по числу россиян, которым можно въехать в страну. Также в стране всем иностранцам разрешат предъявлять при въезде только один документ — отрицательный ПЦР-тест, тест на антитела или справку о вакцинации.