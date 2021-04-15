Россия до 1 июня продлила запрет на полеты в Великобританию

Росавиация заявила о продлении временного запрета на полеты между Россией и Великобританией. Авиасообщение будет поставлено на паузу до 1 июня. Такое решение было принято оперативным штабом на фоне ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.

В телеграмме ведомства уточняется, что регулярное и нерегулярное пассажирское авиасообщение между Россией и Великобританией приостанавливается с 00:00 15 апреля до 23:59 по московскому времени 1 июня, сообщил ТАСС.

Первоначально запрет был введен 22 декабря минувшего года, когда британские врачи выявили новый опасный штамм коронавируса. Сначала полеты были остановлены на одну неделю. Но в дальнейшем ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Великобритании лишь ухудшалась.

Мораторий на авиасообщение также был введен с Турцией и Танзанией. В этих странах также был зафиксирован рост случаев COVID-19.