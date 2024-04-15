Важное 15 апреля 2024, 12:02 Все службы привели в состояние полной мобилизации из-за паводков Песков: все службы находятся в состоянии полной мобилизации из-за паводков Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Все службы пришли в состояние полной мобилизации в связи с паводками, принимаются все возможные меры с акцентом на работу с людьми. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

По словам официального представителя Кремля, специалисты МЧС спрогнозировали приход паводков в Курганскую и Тюменскую области в середине недели.

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В Оренбургской области половодье медленно пошло на спад, отметил Песков. Он указал, что в регионе большое количество домохозяйств освободилось от подтопления, но «вода очень коварная».

«Принимаются все возможные меры — с акцентом, конечно же, на работу с людьми», — заверил пресс-секретарь главы государства.

Власти Оренбургской области ранее сообщили, что пострадавшие от паводка жители региона направили свыше 290 тысяч заявлений на выплаты. По данным областного правительства, 11 380 граждан получат по 20 тысяч рублей в качестве единовременной помощи.