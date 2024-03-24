Происшествия 24 марта 2024, 23:42 Жители Наро-Фоминска почтили память погибших в Crocus City Hall

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Жители Наро-Фоминска, несмотря на дождливую погоду, пришли к стеле «Город воинской славы» на площади Победы, чтобы почтить память погибших в теракте в Crocus City Hall. Видео с места события оказалось в распоряжении «360».

Горожане несли цветы и лампады. Среди пришедших на площадь оказались и те, кто приехал на концерт группы «Пикник» и чудом спасся.

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На брусчатке люди из поминальных свечей сложили два слова: «Крокус. Скорбим».

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и губернатор Московской области Андрей Воробьев, представители Мособлдумы, священники, музыканты группы «Пикник», продюсер Игорь Матвиенко, певец Shaman, рэпер Тимати и сотни других людей пришли на акцию памяти погибших в теракте у мемориала около Crocus City Hall.