Подмосковье 24 марта 2024, 14:35 Депутаты Мособлдумы возложили цветы к мемориалу в память о погибших при теракте в Crocus City Hall Пресс-служба Мособлдумы

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Депутаты и сотрудники Мособлдумы почтили память жертв теракта в Crocus City Hall. Члены делегации возложили цветы к стихийному мемориалу неподалеку от разрушенного здания торгово-развлекательного комплекса.

Председатель Мособолдумы Игорь Брынцалов принес свои соболезнования семьям погибших в результате чудовищного преступления.

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«Скорбим вместе с вами. Медики продолжают бороться за жизни людей. Молимся за них. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сказал Игорь Брынцалов.

Он поблагодарил пожарных, спасателей, медиков, сотрудников правоохранительных органов, волонтеров и доноров, а также всех тех, кто в эти страшные минуты, не думая о себе спасал людей, защищал женщин и детей.

«Спасибо тем, кто с первых минут помогал людям — выводил из горящего здания, оказывал первую помощь, бесплатно отвозил в больницы», — заявил Брынцалов.

Депутат добавил, что продолжает работать оперативный штаб под руководством губернатора Подмосковья. В помещениях фонда «Защитники Отечества» открыт Центр помощи для родственников погибших и пострадавших при теракте.

Погибшими при атаке террористов, произошедшей вечером 22 марта, числятся 133 человека. Известно также о 154 пострадавших.

В крайне тяжелом состоянии остаются 12 взрослых. Минздрав усилил психологическую поддержку пострадавшим и их семьям.

Владимир Путин пообещал наказать всех заказчиков, организаторов и исполнителей преступления.