24 марта 2024, 21:30
Shaman почтил память погибших в теракте в Crocus City Hall
Shaman пришел почтить память погибших в теракте с букетом красных гвоздик
Певец Shaman пришел с букетом красных гвоздик к стихийному мемориалу возле Crocus City Hall, где в воскресенье проходит акция памяти по жертвам теракта. Видео с места событий оказалось в распоряжении «360».
К концертному залу почтить память погибших приехали жители Москвы и Подмоквовья, знаменитости, более 100 депутатов и сотрудников Мособлдумы. Священники РПЦ проводят панихиду по жертвам теракта. Несмотря на дождь, на площади перед музыкальным центром собралось большое количество людей.
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В России 24 марта объявили общенациональным днем траура по погибшим во время атаки в концертном зале в Красногорске. Второй день подряд люди несут цветы и игрушки, чтобы выразить скорбь и почтить память жертв. На флагах на главном здании МИД появились черные траурные ленты.
Терроризм
Стрельба в Crocus City Hall
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