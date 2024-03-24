Происшествия 24 марта 2024, 21:30 Shaman почтил память погибших в теракте в Crocus City Hall Shaman пришел почтить память погибших в теракте с букетом красных гвоздик

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Певец Shaman пришел с букетом красных гвоздик к стихийному мемориалу возле Crocus City Hall, где в воскресенье проходит акция памяти по жертвам теракта. Видео с места событий оказалось в распоряжении «360».

К концертному залу почтить память погибших приехали жители Москвы и Подмоквовья, знаменитости, более 100 депутатов и сотрудников Мособлдумы. Священники РПЦ проводят панихиду по жертвам теракта. Несмотря на дождь, на площади перед музыкальным центром собралось большое количество людей.

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В России 24 марта объявили общенациональным днем траура по погибшим во время атаки в концертном зале в Красногорске. Второй день подряд люди несут цветы и игрушки, чтобы выразить скорбь и почтить память жертв. На флагах на главном здании МИД появились черные траурные ленты.