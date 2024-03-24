Знаменитости 24 марта 2024, 22:06 «Это не может не потрясти». Игорь Матвиенко почтил память жертв теракта у Crocus City Hall Продюсер Матвиенко пришел на акцию памяти жертв теракта в Crocus City Hall

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Продюсер Игорь Матвиенко пришел на акцию памяти погибших в теракте у мемориала около Crocus City Hall. Он сказал в комментарии журналистам, что такая трагедия «не может не потрясти».

Матвиенко отметил, что Crocus City Hall был главной концертной площадкой страны на протяжении последних 10 лет.

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«Мы живем в таком мире, мы живем в какой-то нормальной, спокойной обстановке. И вдруг вот такое случается прямо у нас дома. Это, конечно, не может не потрясти», — отметил Матвиенко.

Священники провели панихиду по жертвам теракта у стихийного мемориала. Сотни людей пришли на траурное мероприятие, чтобы почтить память погибших.