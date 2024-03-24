Важное 24 марта 2024, 20:44 Кириенко и Воробьев почтили память жертв теракта на акции у Crocus City Hall

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Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и губернатор Московской области Андрей Воробьев посетили акцию «Журавли» у Crocus City Hall. Они почтили память жертв теракта.

На акцию пришло огромное количество людей, они массово несут цветы, игрушки и цветы к стихийному мемориалу, чтобы выразить скорбь. У здания концертного зала зажгли свечи в форме трех журавлей и надписи «Скорбим». Проекция на стене Crocus City Hall представляет устремившихся в небо журавлей.

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В России 24 марта объявили днем общенационального траура по жертвам теракта, который произошел вечером в пятницу. Погибшими числятся 137 человек.