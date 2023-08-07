07 августа 2023, 11:40
Жертв разлива воды после атаки на Каховскую ГЭС стало больше
Тела еще двух человек нашли после повреждения Каховской ГЭС, число жертв увеличилось до 57
Спустя два месяца после повреждения Каховской ГЭС спасатели нашли тела еще двух жертв подтопления. Общее количество погибших увеличилось до 57, сообщили ТАСС в экстренных службах.
«Найдены тела еще двух погибших про прорыве ГЭС, таким образом, число жертв выросло до 57 человек», — сказал собеседник агентства.
Реклама
Каховскую ГЭС в Херсонской области атаковали ночью 6 июня. На ней произошел неконтролируемый сброс воды. «Известия» показали разрушения. Следком возбудил уголовное дело о теракте. Потоки воды принесли мины с берега Днепра, который находится под контролем киевского режима, уничтожили урожай сельхозпродукции.
В результате сильно обмелело Каховское водохранилище. На его месте остались лужи, а Северо-Крымский канал перестал наполняться. Откачка воды из подтопленных населенных пунктов, по словам врио губернатора Владимира Сальдо, займет еще несколько недель.
Херсонская область
Каховская ГЭС
Разрушение Каховской ГЭС
Реклама
Реклама