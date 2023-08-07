Происшествия 07 августа 2023, 11:40 Жертв разлива воды после атаки на Каховскую ГЭС стало больше Тела еще двух человек нашли после повреждения Каховской ГЭС, число жертв увеличилось до 57 РИА «Новости»

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Спустя два месяца после повреждения Каховской ГЭС спасатели нашли тела еще двух жертв подтопления. Общее количество погибших увеличилось до 57, сообщили ТАСС в экстренных службах.

«Найдены тела еще двух погибших про прорыве ГЭС, таким образом, число жертв выросло до 57 человек», — сказал собеседник агентства.

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Каховскую ГЭС в Херсонской области атаковали ночью 6 июня. На ней произошел неконтролируемый сброс воды. «Известия» показали разрушения. Следком возбудил уголовное дело о теракте. Потоки воды принесли мины с берега Днепра, который находится под контролем киевского режима, уничтожили урожай сельхозпродукции.

В результате сильно обмелело Каховское водохранилище. На его месте остались лужи, а Северо-Крымский канал перестал наполняться. Откачка воды из подтопленных населенных пунктов, по словам врио губернатора Владимира Сальдо, займет еще несколько недель.