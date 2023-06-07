Эксклюзив 07 июня 2023, 02:07 Экшен грандиозного масштаба. Чем подрыв Каховской ГЭС выгоден Украине Политолог Подлесный: Киеву выгодна атака на Каховскую ГЭС из-за медийной перебивки РИА «Новости»

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ВСУ в ночь на 6 июня атаковали Каховскую ГЭС в Херсонской области. В Европе поспешили возложить ответственность за разрушение гражданской инфраструктуры на Россию. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не имеет отношения к подрыву. Но Киеву было выгодно устроить подтопления, причем не только с военной точки зрения, но и с медийной. А все предположения о причастности к атаке России сами по себе нелогичны.

Удары по Каховской ГЭС

Атака на Каховскую ГЭС произошла в ночь на вторник, 6 июня. Верхняя часть гидроэлектростанции теперь разрушена. Представитель экстренных служб Херсонской области заявил, что ВСУ могли ударить при помощи РСЗО «Ольха». Следственный комитет России по факту произошедшего возбудил уголовное дело о теракте.

Глава Евросовета Шарль Мишель поспешил возложить ответственность за разрушение гражданской инфраструктуры на Россию. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил о виновности российской стороны. Следом за ними страну принялась обвинять и зарубежная пресса.

В США же отметили, что не знают, кто несет ответственность за подрыв Каховской ГЭС.

РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва отвергает обвинения в подрыве Каховской ГЭС, так как всю ответственность несет Украина.

Перебить повестку

Директор центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный в разговоре с «360» предложил рассмотреть ситуацию с точки зрения не чисто военного аспекта, а зайти с другой стороны.

Он напомнил о событиях в Артемовске и том, что было после освобождения города. Украина широко рекламировала населенный пункт, как тот, что невозможно взять и невозможно сдать. Но несмотря на все заявления, подразделения ЧВК «Вагнер» освободили Артемовск от бойцов ВСУ.

Что за этим следует? За этим следует нападение на Белгородскую область, нападение на Брянскую область, нападение на Курскую область. Разведывательно-диверсионная группа появляется и информационная повестка перебивает ситуацию, связанную с потерей Бахмута (украинское название Артемовска — прим. ред.). Геннадий Подлесный Директор центра прикладной социологии и политологии

Эти атаки, по мнению собеседника «360», были сделаны специально, поскольку особого военного смысла в них нет. Пройти дальше в сторону Воронежа и Москвы бойцы ВСУ не смогут, следовательно, нападение сделали для того, чтобы информационно перебить новости о сдаче Артемовска, пояснил Подлесный.

Он также обратил внимание на так называемое контрнаступление ВСУ, которое так и не сложилось, несмотря на все желание украинских властей. Армия страны потеряла как личный состав, так и технику, но прорыва не случилось.

То есть фактически [ВСУ] потеряли в этом «контрнаступлении» очень много личного состава, техники, и в медийном плане они должны были как-то это оправдать. Что тогда делается? — тогда вдруг возникает плотина. Геннадий Подлесный Директор центра прикладной социологии и политологии

Атака на Каховскую ГЭС как раз укладывается в систему медийного отвлечения от неудач широко разрекламированного контрнаступления. Военный аспект же идет попутно, подчеркнул Подлесный. После подрыва где-то уйдет вода, и военным будет легче форсировать реки, где-то, наоборот, все зальет. В этом случае минные поля окажутся под водой и над ними можно будет пройти на лодках и плотах.

РИА «Новости»

«Вот это как бы вторая часть. Когда говорили об Артемовске и Белгородской области, то там на 70% задача медийного эффекта, а здесь как раз 50 на 50. 50% — это медийный эффект перебить неудачное начало наступления, <…> a второе — это, конечно, получить какую-то еще выгоду, связанную с чисто военными действиями», — считает собеседник «360».

Нелогичные обвинения и «экшен»

Председатель коллегии АНО «Центр Исследований и Развития Евразийства», эксперт и участник Изборского клуба, член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от РФ Юрий Самонкин отметил в беседе с «360», что произошедшее на Каховской ГЭС ударит по репутации всего киевского режима, если в МАГАТЭ и ООН начнут копать и расследовать.

Он отметил, что обвинения в сторону России попросту нелогичны. Ведь Херсонская область является одним из новых субъектов страны. Само предположение об атаке РФ на собственные регионы не имеет смысла.

Самонкин тоже напомнил про обещанное киевским режимом «контрнаступление». Киев, по его словам, должен показывать в информационных потоках наступление, которое они сейчас якобы проводят. В связи с этим западные СМИ при поддержке украинских массмедиа крутят огромное количество фейков. И эти провокации вставляются в проморолики как якобы успехи украинской армии. Такими действиями Зеленский фактически показывает своим западным кураторам, что он договороспособен и имеет полное право и стойкость сражаться.

Официальное интернет-представительство президента Украины

С другой стороны, в украинскую экономику, как и военный бюджет, ни один адекватный инвестор уже не вкладывается, поскольку западные страны начинают массово тонуть в политических противоречиях касательно поставок вооружения Киеву.

«Конечно же, необходимо сделать какой-то вот экшен такого грандиозного масштаба, чтобы <…> одним выстрелом убить двух зайцев: с одной стороны, показать Россию якобы спонсором вообще мировой агрессии. <…> И второй момент — дать какие-то имиджевые очки киевскому режиму и выставить его в свете якобы защитника от „русской агрессии“», — объяснил Самонкин.

Он добавил, что именно эта провокация должна была показать мировому сообществу информационный поток лжи — якобы русские атаковали собственно дамбу на территории, которую сами и контролируют.

Но сейчас информационный поток идет по непредсказуемой спирали, его невозможно отследить. В западных СМИ уже появляются вопросы о том, выгодно ли русским взрывать электростанцию и затапливать дамбу. Если к этому еще подключится какой-нибудь независимый европейский журналист и комитет ООН, то Зеленский просто будет выглядеть полным дураком, считает Самонкин. Но ситуацию «быстро замнут».