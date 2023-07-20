Эксклюзив 20 июля 2023, 14:51 Каховское хранилище превратилось в лужицы. Что ждет Северо-Крымский канал Эколог Рыбальченко: на Северо-Крымском канале можно реконструировать точку забора воды РИА «Новости»

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На месте Каховского водохранилища остались остались «лужицы», заявил 20 июля глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута. По его словам, в Северо-Крымский канал вода больше не поступает. «360» обсудил ситуацию с экологом и инженером-физиком Ильей Рыбальченко. Эксперт выразил уверенность, что последствия удара по Каховской ГЭС, которые наблюдаются сейчас, решаемы.

Каховского водохранилища больше нет

В настоящее время немного воды есть в части водоема в Херсонской области — там находится устье Северо-Крымского канала, рассказал Сигута в беседе с РИА «Новости». Но в Мелитопольском районе, где расположено основное Каховское водохранилище, в районе Васильевки, ситуация плачевная.

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«Его (хранилища) уже нет практически», — подчеркнул глава района. Реки Днепр и Конка, по его словам, уже вернулись в свои прежние русла. Говоря о Северо-Крымском канале, он подчеркнул, что уровень воды в нем уже на метр ниже забора.

Этот канал начинается рядом с Каховкой (Херсонская область). Вода в него идет из Каховского водохранилища на Днепре. С помощью этой артерии Крым снабжали водой до воссоединения с Россией. Затем украинские власти возвели дамбу, устроив полуострову водную блокаду. Канал снова стал функционировал в ходе СВО — его разблокировали российские военные.

РИА «Новости»

После удара ВСУ по Каховской ГЭС глава Крыма Сергей Аксенов предупреждал, что Северо-Крымский канал будет мелеть. В начале июня, по его словам, запасы воды в канале составляли порядка 40 миллионов кубометров.

«Водохранилища [в Крыму], даже те, которые ранее были заполнены на 15-20%, на данный момент имеют около 80% наполнения. Питьевой воды более чем достаточно», — уточнил Аксенов.

Шлюзы и насосы: как устроены каналы

Оценивая сложившуюся ситуацию, Илья Рыбальченко привел пример канала Москва — Волга, чтобы объяснить устройства подобных водных артерий.

«Канал Москва — Волга построили много лет назад. И когда люди добираются до Волги на пароходе, они удивляются, почему по дороге встречают 10 шлюзов. То есть останавливаешься — шлюз, останавливаешься — шлюз», — отметил эксперт.

Все дело в том, что в этом канале есть перепады высоты. Он то поднимается вверх, то опускается вниз. И в большинстве каналов, по словам Рыбальченко, также используются шлюзы, чтобы воду поднять, а потом опустить.

«И если вы плывете по нему, то сначала поднимаетесь, плывете, потом снова поднимаетесь. То есть это такая последовательность ровных кусочков между шлюзами», — пояснил собеседник «360».

РИА «Новости»

Вопрос первой точки

Если рассматривать Северо-Крымский канал, нужно понимать, что на территории Крыма он устроен точно так же. Более того, как указал эколог, там перепад высот порядка 20 метров, а это высота девятиэтажного дома.

«Но вход в канал был сделан по-хитрому. Там нет насосов. То есть была сделана запруда в виде Каховской ГЭС», — уточнил специалист.

При этом гидроэлектростанция еще в советские времена не имела энерготехнического значения. По словам Рыбальченко, ее строили как завершающую плотину с задачей контролировать уровень воды. А та энергия, которую она вырабатывала, была незначительной и использовалась как резервная.

РИА «Новости»

«И было два канала — один, который идет на Кривой Рог, родину недопрезидента [Украины], и в другую сторону — канал в Крым. И этим двум каналам были не нужны насосы на входе. После того как плотина разрушена, возникает вопрос первой точки: где там взять воду», — подчеркнул эколог.

Хорошая новость, по его оценке, состоит в том, что вода по Днепру как текла, так и течет. И выход сейчас может быть в том, чтобы либо постепенно заниматься восстановлением плотины ГЭС, либо реконструировать точку забора воды в канале так, чтобы там стояли соответствующие насосы.

«Потому что вода по Днепру течет, но она немного в стороне. Так или иначе, и то и другое — это решаемые задачи», — резюмировал Рыбальченко.