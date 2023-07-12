Мир 12 июля 2023, 03:32 Наводнение принесло в Херсонскую область много мин с украинских полей Российский сапер Цент: наводнение принесло в Алешки множество мин с минных полей ВСУ РИА «Новости»

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Наводнение, произошедшее в результате разрушения Каховской ГЭС, принесло много мин с минных полей в город Алешки на левобережной части Херсонской области, которые ранее находились на подконтрольном киевскому режиму правом берегу. Об этом сообщил РИА «Новости» российский сапер танкового полка с позывным Цент.

«С других берегов, из других поселков намыло очень много всего. Соответственно, сейчас наша задача — все найти и обезвредить», — заявил он.

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Сапер рассказал про малоэтажную застройку, расположенную недалеко от реки в подтопленном районе «Поселок». По его словам, там скопилось большое количество мин, но поиск снарядов усложнен из-за толстого слоя ила. При этом в регионе осталось мало жителей и практически нет электричества. Единственное, что спасает ситуацию — это работа электрогенераторов, которая осуществляется в дневное время.

На вышеуказанных территориях существует риск обстрелов со стороны ВСУ. Из-за этого саперы передвигаются так, чтобы не привлекать внимание. По словам Цента, все действия происходят «максимально тихо, скрытно и спокойно».

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин посетил регионы Херсонской области, которые пострадали после разрушения Каховской ГЭС. По его словам, восстановительные работы практически закончены.