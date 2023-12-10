Происшествия 10 декабря 2023, 04:31 Взрывы прогремели в центре Херсона РИА «Новости»

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Взрывы раздались в центральных районах подконтрольного Украине Херсона. Об этом сообщило в своем Telegram-канале местное издание «Зеркало недели».

Ранее назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в Херсоне получило повреждения здание объекта критической инфраструктуры. Больше никаких подробностей он не привел.

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Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Сейчас под контролем РФ находится 75% региона, а ВСУ удерживают правый берег Днепра, включая сам Херсон. Власти Украины не признают легитимность результатов народного голосования в области, а украинская армия продолжает его обстреливать.

Взрывы прогремели также в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины. В городе объявили воздушную тревогу, всех людей попросили пройти в ближайшие укрытия.

Утром в пятницу, 8 декабря, взрывы прогремели в Киеве и Киевской области, а вечером — в городе Николаеве на юге Украины.

Также глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о пяти прилетах в Харькове.