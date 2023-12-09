Мир 09 декабря 2023, 10:52 Власти Херсона сообщили о повреждении объекта критически важной инфраструктуры Объект критически важной инфраструктуры поврежден в подконтрольном ВСУ Херсоне РИА «Новости»

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Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил в своем Telegram-канале, что в Херсоне получило повреждения здание объекта критической инфраструктуры. О чем именно идет речь, он не уточнил.

Минувшим вечером украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне.

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В сентябре 2022 года по итогам референдума Херсонская область вошла в состав России. Сейчас под контролем России находится 75% региона, а ВСУ удерживают правый берег Днепра, включая сам Херсон.

Власти Украины не признают легитимность результатов народного голосования в Херсонской области. ВСУ не прекращают обстрелы региона.

Военнослужащие ВС России продолжают выполнять задачи в зоне спецоперации. Ранее в Минобороны России сообщили, что за минувшую неделю военные нанесли три десятка ударов по аэродромной инфраструктуре ВСУ.