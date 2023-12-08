Происшествия 08 декабря 2023, 04:35 Мощные взрывы прогремели в Харькове РБК-Украина: в Харькове зафиксировали пять прилетов Unsplash

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Мощные взрывы прогремели в Харькове. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе объявили воздушную тревогу. В Харькове зафиксировали как минимум пять прилетов, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Тревогу также объявили в Днепропетровской и Полтавской областях, а также на территории контролируемых Украиной частей Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

Ранее взрывы раздались в Хмельницкой области на западе Украины. В регионе заработала воздушная тревога. Других подробностей не приводилось.

Также воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины в среду, 6 декабря. Система ПВО сработала в Хмельницкой области. Об этом написал в социальных сетях замглавы военной администрации региона Сергей Тюрин.