Происшествия 09 декабря 2023, 21:29 Взрывы раздались в Кривом Роге на Украине «Страна.ua»: в Кривом Роге раздались взрывы Unsplash

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В Кривом Роге в Днепропетровской области Украины раздались звуки взрывов. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

В городе объявили воздушную тревогу, всех людей попросили пройти в ближайшие укрытия. Других подробностей журналисты не привели.

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Вечером в пятницу, 8 декабря, взрывы прозвучали в Николаеве на юге Украины, а также в прибрежных районах Херсона, находящегося под контролем украинских властей. После обстрела в некоторых районах города возникли перебои с электричеством.

Утром в субботу власти Херсона сообщили о повреждении объекта критически важной инфраструктуры. Об этом заявил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Какой именно объект получил повреждения, не уточняется.