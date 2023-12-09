09 декабря 2023, 21:29
Взрывы раздались в Кривом Роге на Украине
«Страна.ua»: в Кривом Роге раздались взрывы
В Кривом Роге в Днепропетровской области Украины раздались звуки взрывов. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
В городе объявили воздушную тревогу, всех людей попросили пройти в ближайшие укрытия. Других подробностей журналисты не привели.
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Вечером в пятницу, 8 декабря, взрывы прозвучали в Николаеве на юге Украины, а также в прибрежных районах Херсона, находящегося под контролем украинских властей. После обстрела в некоторых районах города возникли перебои с электричеством.
Утром в субботу власти Херсона сообщили о повреждении объекта критически важной инфраструктуры. Об этом заявил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Какой именно объект получил повреждения, не уточняется.
Взрывы
Украина
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