Происшествия 08 декабря 2023, 23:31 Взрыв раздался в Николаеве на Украине Unsplash

Читать 360tv в

Звук взрыва раздался в городе Николаеве на юге Украины. Об этом сообщило местное издание «Общественное. Новости».

Вечером в пятницу взрывы прозвучали в прибрежных районах Херсона, находящегося под контролем украинских властей. После обстрела в некоторых районах города возникли перебои с электричеством.

Реклама

Утром в пятницу, 8 декабря, взрывы прогремели в Киеве и Киевской области. В большинстве районов Украины в этот момент была объявлена воздушная тревога. За несколько часов до этого мощные взрывы раздались в Харькове. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в городе зафиксировали не менее пяти прилетов.