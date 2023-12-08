Мир 08 декабря 2023, 08:45 Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области «Страна.ua»: взрывы прозвучали в Киеве и Киевской области 8 декабря РИА «Новости»

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Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области утром 8 декабря. Воздушную тревогу объявили в большинстве регионов Украины, включая столицу, сообщило местное издание «Страна.ua».

Пресс-служба Киевской областной военной администрации в Telegram-канале сообщила, что в регионе начали работу систему противовоздушной обороны. Местных жителей попросили пройти в укрытия, а также не выкладывать в социальные сети работу систем вооружения.

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Согласно сведениям официального ресурса по уведомлению населения, сирены воздушной тревоги прозвучали во всех областях Украине, кроме Львовской, Одесской, Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской и Ровненской.

Российские военные с октября прошлого года наносят высокоточным оружием по объектам военного управления на Украине. Минобороны подчеркивало, что гражданская инфраструктура и мирные жители остаются вне угрозы.

В ночь на пятницу стало известно о пяти прилетах в Харькове, последствия взрывов пока неизвестны.