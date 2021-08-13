Взрывотехники ФСБ подключились к расследованию ЧП с автобусом в Воронеже

Взрывотехники и криминалисты национального антитеррористического комитета (НАК) начали изучать материалы с места взрыва автобуса в Воронеже. Также продолжается поиск лиц, причастных к происшествию.

«Специалистами-взрывотехниками ФСБ России и криминалистами центрального аппарата Следственного комитета России проводится изучение материалов, изъятых с места происшествия», — сообщили «360» в информационном центре НАК.

Вечером 12 августа в Воронеже взорвался автобус с пассажирами, пострадали 19 человек, двое из которых позже скончались в больнице. Источник RT сообщил, что предварительной версией взрыва могла стать неисправность автобуса. Однако владелец транспорта сообщил, что это исключено. Автобус проходил техосмотр две недели назад. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщал, что рассматривает несколько вариантов взрыва, какие именно, не уточнили.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.